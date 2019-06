Porównanie kotłów grzewczych - jak je czytać?

Przede wszystkim należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w danym typoszeregu kotłów znajduje się urządzenie dopasowane mocą do zapotrzebowania naszego budynku. Przewymiarowany system nie będzie pracować z optymalnymi parametrami. Jego sprawność spadnie, a emisja szkodliwych związków wzrośnie. Kocioł o mocy zbyt małej może za to sobie nie poradzić z ogrzewaniem podczas silnych mrozów.

Najważniejsze elementy porównania kotłów grzewczych

Pierwszy aspekt - moc - został już ogólnie omówiony. Kolejnym z nich powinna być sprawność - im wyższa, tym lepiej. Warto zwrócić uwagę na to, czy mamy do czynienia z parametrem wyznaczanym dla całego sezonu czy tylko dla mocy nominalnej. Pierwszy z nich dużo lepiej odzwierciedla rzeczywiste warunki pracy urządzenia. Kolejny aspekt to klasa energetyczna i certyfikaty. Kocioł musi być koniecznie klasy piątej - inne, dostępne w przestarzałych porównaniach kotłów grzewczych należy odrzucić.

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak czytać porównanie kotłów grzewczych, serdecznie zapraszamy na bloga Kotły Klasy 5. W naszym artykule postaraliśmy się przybliżyć najważniejsze aspekty rankingów i wyjaśnić, jakich błędów należy unikać.